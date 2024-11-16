Çin ve Şili Diplomatik İlişkilerinin 55. Yıldönümünü Kutlayacak

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, cuma günü Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'le gerçekleştirdiği görüşmede önümüzdeki yıl kutlanacak Çin ile Şili arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümünü, Şili ile stratejik iletişimi güçlendirme, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirme, kalkınma fırsatlarını paylaşma ve iki taraf arasındaki kapsamlı stratejik ortaklıkta daha fazla ilerleme kaydetme ve böylelikle iki halka daha fazla fayda sağlama fırsatı olarak kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

LİMA, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Şili'nin ikili işbirliğini üst düzey serbest ticaret ve daha açık sanayi politikalarıyla daha sürdürülebilir ve daha geniş alanlara doğru genişletmesi gerektiğini söyledi.

Xi, 31. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı sırasında Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede Şili'nin Çin Halk Cumhuriyeti'yle diplomatik ilişkiler kuran ilk Güney Amerika ülkesi olduğunu belirtti.

Xi, önümüzdeki yıl kutlanacak Çin ile Şili arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümünü Şili ile stratejik iletişimi güçlendirme, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirme, kalkınma fırsatlarını paylaşma ve iki taraf arasındaki kapsamlı stratejik ortaklıkta daha fazla ilerleme kaydetme ve böylelikle iki halka daha fazla fayda sağlama fırsatı olarak kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi, iki tarafa çeşitli alanlarda alışveriş ve etkileşimi güçlendirme, karşılıklı saygı ve güven, karşılıklı fayda ve bağlantıyı sürdürme ve işbirliği kapsamını sürekli genişletme çağrısı yaptı.

Xi, iki tarafın altyapı, temiz enerji, bilgi ve iletişim gibi alanlardaki işbirliğini güçlendirmesi ve iki işbirliğini üst düzey serbest ticaret ve daha açık sanayi politikalarıyla daha sürdürülebilir ve daha geniş alanlara doğru genişletmesi gerektiğini ifade etti.

Daha fazla yüksek kaliteli Şili ürünlerinin Çin'e ihraç edilmesinden memnuniyet duyacaklarını kaydeden Xi, daha fazla Çinli işletmenin Şili'ye yatırım yapmasını desteklediklerini ve Şili'nin Çinli işletmelere daha şeffaf, açık ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamasını umduklarını vurguladı.

Boric ise güçlü Şili-Çin ilişkilerinin ekonomi ve ticaret işbirliğinde verimli sonuçlar verdiğine dikkat çekerek mevcut uluslararası konjonktürde Şili-Çin ilişkilerinin sürekli gelişiminin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını kaydeden Boric, kültür ve eğitim gibi çeşitli alanlarda Çin'le etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Boric, Çin'in Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma ve Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'na katılımına destek verdiklerini de teyit etti.