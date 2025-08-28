Çin ve Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri Arasındaki Ticaret %2,7 Artış Gösterdi

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin ile Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye diğer ülkelerin 2024 yılındaki toplam ticareti, bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artışla yaklaşık 512,4 milyar ABD dolarına yükseldi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Ling Ji, çarşamba günkü basın toplantısında geçtiğimiz yıl Çin'in bu ülkelerden yaklaşık 90 milyar ABD doları değerinde ham petrol, doğalgaz ve kömür ve 13,66 milyar dolar değerinde tarım ürünü ithal ettiğini söyledi.

Ling, 2024 yılında Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerden yapılan enerji ithalatının Çin'in toplam ithalatının yaklaşık beşte birini oluşturduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanlığı yetkilisi Zhang Li de, "Çin ile diğer Shanghai İşbirliği Örgütü ülkeleri arasındaki yatırım ve sanayi işbirliği son yıllarda istikrarlı bir ilerleme kaydetmiştir" dedi.

Zhang, son yıllarda Çinli işletmelerin diğer üye ülkelerde 3.000'den fazla şirket kurup yılda ortalama 200.000'den fazla istihdam yarattığını da sözlerine ekledi.

31 Ağustos-1 Eylül arasında Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de düzenlenecek 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin, 20'den fazla ülke liderini ve 10 uluslararası kuruluşun başkanını bir araya getirerek, örgütün önümüzdeki on yıllık gelişiminin bir yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

Temel olarak güvenlik endişelerini gidermek amacıyla kurulan Shanghai İşbirliği Örgütü, 24 yıllık gelişimi boyunca dünya nüfusunun neredeyse yarısını temsil eden kapsamlı bir bölgesel örgüte dönüşmüş durumda.