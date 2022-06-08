Çin ve Rusya, Yangtze ve Volga Nehirleri Boyunca İşbirliğini Destekleme Sözü Verdi - Haberler

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Rusya, Yangtze Nehri'nin üst ve orta kesimleri ile Volga Federal Bölgesi arasındaki İşbirliği Konseyi başkanlarının Salı günü sanal ortamda düzenlediği toplantısında, Yangtze ve Volga nehirleri boyunca işbirliğini güçlendirme sözü verdi. Çin Devlet Konseyi adına Wang Yong ve Rusya'nın Volga Federal Bölgesi Tam Yetkili Temsilcisi Igor Komarov, "Yangtze-Volga" mekanizması kapsamındaki yeni ilerlemeyle ilgili olumlu bir konuşma yaptı. İki isim, yeni bir dönem için Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını derinleştirmeye ve iki halkın dostluğunu pekiştirmeye yeni katkılarda bulunmak için konsey mekanizmasını desteklemeyi kabul etti.

Wang, iki bölgenin işbirliği potansiyelinden daha fazla yararlanmasını, kültürel ve insanlar arası etkileşim ifadesinin zenginleştirilmesini, yeni koşullarda işbirliği seviyesini sürekli olarak güçlendirmeyi ve yükseltmeyi önerdi. Komarov, Rusya'nın ikili işbirliğini yeni bir seviyeye getirmek amacıyla işbirliğini ve etkileşimi genişletmek ve derinleştirmek için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Xinhua / Güncel