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Çin ve Rusya Ortak Hava Devriyesi Gerçekleştirdi

Çin ve Rusya Ortak Hava Devriyesi Gerçekleştirdi

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BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Rusya hava kuvvetleri, Salı günü Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi üzerinde ortak stratejik devriye gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Rusya hava kuvvetleri, Salı günü Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi üzerinde ortak stratejik devriye gerçekleştirdi.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki ordu, Çin ile Rusya arasındaki yıllık askeri işbirliği planı kapsamında altıncı ortak hava devriyesini gerçekleştirmiş oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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