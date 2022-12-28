Çin ve Rusya Ortak Deniz Tatbikatını Tamamladı

JİNAN DESTROYERİ, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Rusya donanmaları, Salı günü Doğu Çin Denizi'ndeki yedi günlük ortak deniz tatbikatını tamamladı.

Doğu Çin Denizi'nde düzenlenen Ortak Deniz 2022 adlı ortak deniz tatbikatına katılan Çin ve Rusya savaş gemileri, 21 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xu Wei/Xinhua)

JİNAN DESTROYERİ, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Rusya donanmaları, Salı günü Doğu Çin Denizi'ndeki yedi günlük ortak deniz tatbikatını tamamladı.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan şehrinden Taizhou şehrine uzanan bölgenin doğusundaki sularda gerçekleştirilen tatbikat, 2012'den beri yapılan 11'inci deniz tatbikatı oldu.

Tatbikat, iki ordu arasındaki yıllık işbirliği programına uygun olarak gerçekleştirildi.

İki donanma, sert deniz koşullarına rağmen abluka ve kontrol, kurtarma, denizaltı savar ve hava savunması gibi önlemleri kapsayan ortak operasyonları tamamladı.

Çin Deniz Kuvvetleri'nden Tümgeneral Wang Yu, bu ortak tatbikatla Çin ve Rusya donanmaları arasındaki işbirliğinin bir başka başarılı örneğinin sergilendiğini söyledi.