Çin ve Rusya Ortak Deniz Tatbikatını Tamamladı
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JİNAN DESTROYERİ, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Rusya donanmaları, Salı günü Doğu Çin Denizi'ndeki yedi günlük ortak deniz tatbikatını tamamladı.
JİNAN DESTROYERİ, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Rusya donanmaları, Salı günü Doğu Çin Denizi'ndeki yedi günlük ortak deniz tatbikatını tamamladı.
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan şehrinden Taizhou şehrine uzanan bölgenin doğusundaki sularda gerçekleştirilen tatbikat, 2012'den beri yapılan 11'inci deniz tatbikatı oldu.
Tatbikat, iki ordu arasındaki yıllık işbirliği programına uygun olarak gerçekleştirildi.
İki donanma, sert deniz koşullarına rağmen abluka ve kontrol, kurtarma, denizaltı savar ve hava savunması gibi önlemleri kapsayan ortak operasyonları tamamladı.
Çin Deniz Kuvvetleri'nden Tümgeneral Wang Yu, bu ortak tatbikatla Çin ve Rusya donanmaları arasındaki işbirliğinin bir başka başarılı örneğinin sergilendiğini söyledi.