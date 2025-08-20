Çin ve Rusya Ortak Deniz Devriyesini Tamamladı

Çin ve Rusya'nın donanma filoları, Pasifik Okyanusu'nda 15 gün süren ortak devriye görevini başarıyla tamamladı. Bu süreçte iki ülke, çeşitli tatbikatlar ve ortak operasyonlar gerçekleştirdi.

SHAOXİNG DESTROYERİ GÜVERTESİ, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Rusya'nın donanma filoları, Pasifik Okyanusu'nun batısında 15 gün süren ortak devriye görevini çarşamba günü sabah saatlerinde tamamladı.

Ortak devriye görevi süresince iki taraf, komutayı dönüşümlü veya ortak şekilde üstlenerek yakın koordinasyon içinde ortak arama ve kurtarma, ortak ikmal, ortak refakat ve ortak hava savunma tatbikatları gerçekleştirdi.

Görev, 1-5 Ağustos tarihleri arasında Rusya'nın Vladivostok kenti yakınlarındaki deniz ve hava sahalarında düzenlenen ortak tatbikatın ardından gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
