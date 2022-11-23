Çin ve Rusya Kültürel İşbirliği Konusunda Toplantı Gerçekleştirdi

CHONGQİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan ve Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova Salı günü video bağlantısı aracılığıyla Çin-Rusya Kültürel İşbirliği Komitesi'nin 23. oturumuna katılarak iki tarafın halklar arası alışverişleri güçlendirmesi çağrısı yaptı.

CHONGQİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan ve Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova Salı günü video bağlantısı aracılığıyla Çin-Rusya Kültürel İşbirliği Komitesi'nin 23. oturumuna katılarak iki tarafın halklar arası alışverişleri güçlendirmesi çağrısı yaptı.

İki taraf, Çin ile Rusya arasındaki son beş yılda gerçekleşen verimli kültürel işbirliğini tam olarak kabul etti. Yerel işbirliği, bilimsel ve teknolojik inovasyon ve spor alışverişleri temalı üç Ulusal Yıl etkinliği gerçekleştirilmiş bulunuyor.

İki taraf, kültürel işbirliğinin derinleştirilmesinin, Çin-Rus ilişkilerindeki olumlu rolü ve geniş kapsamlı öneminden övgüyle bahsetti ve Çin ve Rusya arasındaki kültürel işbirliğinin iki devlet başkanının stratejik kılavuzluğunda bir üst seviyeye çıkarılması konusunda anlaşmaya vardı.

Sun, Rus mevkidaşını Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi hakkında bilgilendirdi. Halklar arası alışverişlerin, Çin-Rus ilişkilerinin gelişiminde temel, yol gösterici ve kalıcı bir rolü olduğunu kaydeden Sun, çeşitli alanlarda işbirliği konusundaki uzlaşıyı uygulamaya koymanın, yeni mekanizma ve yöntemler bulmanın, kültürel işbirliğini derinleştirmenin ve yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik işbirliğine dayalı ortaklığın gelişiminin desteklenmesine daha fazla katkıda bulunmanın gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

Golikova da Rusya'nın Spor Alışverişleri Yılı'nın itici rolünden yararlanmak, çeşitli alanlarda pragmatik işbirliğini derinleştirmek, ikili halklar arası alışverişler konusunda iyi bir örnek ortaya koyacak şekilde birlikte çalışmak ve ikili ilişkiler için halk desteğini pekiştirmek üzere Çin'le çalışmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Toplantıda Sun ve Golikova, ilgili alanlarda işbirliği anlaşmalarının imzalanmasına tanıklık etti.