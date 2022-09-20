Çin ve Rusya, Kolluk Kuvvetleri ve Güvenlik İşbirliği ile İlgili Toplantı Düzenledi

FUZHOU, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Guo Shengkun, Pazartesi günü Çin'in doğusunda yer alan Fujian eyaletinde, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile birlikte Çin-Rusya kolluk kuvvetleri ve güvenlik işbirliği mekanizmasının 7. toplantısına başkanlık yaptı. Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Sekreteri olan Guo, iki liderin stratejik rehberliği altında, yeni dönem için Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının sağlam ve istikrarlı bir gelişme ivmesi sürdürdüğünü söyledi. Çin ve Rusya'nın kolluk kuvvetleri ve güvenlik işbirliği mekanizmasının kurulmasından bu yana ulusal siyasi güvenliğin korunması, terörle mücadele, uyuşturucu kontrolü ve sınır ötesi suçlarla mücadele gibi alanlarda yakın işbirliği içinde olduğunu söyleyen Guo, mekanizmanın verimli sonuçlar verdiğini ve iki ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumada vazgeçilmez bir rol oynadığını ifade etti. Guo, Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Semerkant zirvesinde iki liderin vardığı fikir birliğini uygulamak amacıyla Rusya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu da kaydederek, Çin'in çeşitli güvenlik riskleri ve zorluklarla mücadele etmek için kolluk kuvvetlerinin ve güvenlik işbirliği mekanizmasının rolüne tam anlamıyla sahip çıkacağını belirtti.Patruşev ise Rusya'nın çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin sorunsuz bir şekilde gelişimi için sağlam bir güvenlik ortamı yaratmak amacıyla Çin ile her düzeyde daha yakın ilişkilere hazır olduğunu söyledi.