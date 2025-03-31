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Çin ve Rusya, Karaya Oturan Kargo Gemisini Kurtarıyor

Çin ve Rusya, Karaya Oturan Kargo Gemisini Kurtarıyor
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Sahalin Adası'nın Nevelsk kenti yakınlarında karaya oturan Çin kargo gemisi Anyang-2 için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gemideki akaryakıt miktarıyla ilgili çevre kirliliği riski söz konusu değil.

NEVELSK, 31 Mart (Xinhua) -- Çin ve Rusya, Rusya'nın Sahalin Adası'nın Nevelsk kenti yakınlarında karaya oturan Çin kargo gemisi Anyang-2'yi kurtarma çalışmalarını aktif şekilde yürütüyor.

9 Şubat günü erken saatlerde şiddetli bir fırtınanın ardından Sahalin Adası'nın Nevelsk Limanı yakınlarında karaya oturan kargo gemisinde yaklaşık 50 ton dizel ve 700 ton ağır akaryakıt bulunuyor. Sahalin Valisi, kazanan ardından çevre sularda herhangi bir kirlilik tespit edilmediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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