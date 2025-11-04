Haberler

Çin ve Rusya İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı

Çin ve Rusya İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang, Rusya ile ortak kalkınma ve güvenlik çıkarlarını korumak için işbirliklerini derinleştirme konusunda istekli olduklarını söyledi. İki ülke arasında ticaret, enerji ve kültürel etkileşim gibi çeşitli alanlarda işbirliği artırılması vurgulandı.

HANGZHOU, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ortak kalkınma ve güvenlik çıkarlarını daha iyi şekilde korumak üzere tüm alanlarda işbirliğini derinleştirme konusunda Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li, pazartesi günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile birlikte Çin ve Rusya hükümet başkanlarının 30. olağan toplantısına eş başkanlık etti.

1996 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılan toplantı, iki ülkenin devlet başkanları arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesine ve ikili işbirliğinin ve halklar arası etkileşimin teşvik edilmesine yönelik önemli bir mekanizma işlevi görüyor.

Li, karşılıklı sağlam destek sunmak, üst düzey etkileşimi artırmak, stratejik uyumu güçlendirmek, çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmek, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını sürekli olarak ilerletmek ve modernleşme yolunda el ele ilerlemeye devam etmek üzere Rusya ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Mişustin ise Rusya ile Çin arasındaki yeni döneme yönelik kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının an itibarıyla tarihteki en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi.

Mişustin, Çin ile üst düzey etkileşimi güçlendirmeye, Rusya-Çin Kültür Yılı kapsamında bir dizi etkinlik düzenlemeye, ikili ilişkilerin içeriğini sürekli olarak zenginleştirmeye ve ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji, tarım, kültür ve dijital ekonomi gibi alanlarda işbirliği ve etkileşimi artırmaya istekli olduklarını ifade etti.

Li ve Mişustin, iki ülke arasında çeşitli komitelerin geçen yıl yürüttükleri çalışmaları tam olarak teyit etti. İki taraf, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşının tam olarak hayata geçirilmesinin en önemli öncelik görülmesi ve işbirliği mekanizmalarının optimize edilip genişletilmesi gerektiği konusunda uzlaştı. Taraflar, kültürel ve halklar arası etkileşimi güçlendirmeleri, karşılıklı vizesiz seyahat politikalarını teşvik etmeleri, personel değişimini kolaylaştırmak için daha fazla çaba sarf etmeleri ve iki ülke arasında ekonomi, ticaret, turizm ve sınır kentlerinin ekonomilerinin entegre gelişimini teşvik etmeleri gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, Shanghai İşbirliği Örgütü, BRICS ve Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı çerçevelerde işbirliklerini artırma ve eşit, düzenli ve çok kutuplu bir dünyayı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi teşvik etme konusunda da görüş birliğine vardı.

Toplantının ardından ortak bildiriyi imzalayan Li ve Mişustin, gümrük ve uydu navigasyonu gibi alanlarda işbirliği anlaşmalarının imza törenlerine de nezaret etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Louis C.K. tarihi malikanesini rekor fiyata sattı

Ünlü komedyen tarihi malikanesini rekor fiyata sattı
Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

Vücuduyla ilgili gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Oyuncu Ceyda Ateş'in oturduğu sitede timsah yakalandı

Bu timsah ünlü oyuncunun oturduğu sitede bulundu
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz

Barış Alper Yılmaz'dan flaş sözler: Hepiniz göreceksiniz
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezası CAS tarafından kaldırıldı

4 yıl men cezası alan Rıza Kayaalp'e müjdeli haber
Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda

Acun'dan büyük sürpriz: Efsane isim de Survivor kadrosunda
Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma

Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma
Bakan Memişoğlu organlarını bağışladı: Eşim ve çocuklarıma bilgi verilsin

Bakan Memişoğlu canlı yayında vasiyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.