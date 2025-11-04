Çin ve Rusya İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı

HANGZHOU, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ortak kalkınma ve güvenlik çıkarlarını daha iyi şekilde korumak üzere tüm alanlarda işbirliğini derinleştirme konusunda Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li, pazartesi günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile birlikte Çin ve Rusya hükümet başkanlarının 30. olağan toplantısına eş başkanlık etti.

1996 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılan toplantı, iki ülkenin devlet başkanları arasında varılan mutabakatın hayata geçirilmesine ve ikili işbirliğinin ve halklar arası etkileşimin teşvik edilmesine yönelik önemli bir mekanizma işlevi görüyor.

Li, karşılıklı sağlam destek sunmak, üst düzey etkileşimi artırmak, stratejik uyumu güçlendirmek, çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmek, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını sürekli olarak ilerletmek ve modernleşme yolunda el ele ilerlemeye devam etmek üzere Rusya ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Mişustin ise Rusya ile Çin arasındaki yeni döneme yönelik kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının an itibarıyla tarihteki en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi.

Mişustin, Çin ile üst düzey etkileşimi güçlendirmeye, Rusya-Çin Kültür Yılı kapsamında bir dizi etkinlik düzenlemeye, ikili ilişkilerin içeriğini sürekli olarak zenginleştirmeye ve ticaret, yatırım, ulaştırma, enerji, tarım, kültür ve dijital ekonomi gibi alanlarda işbirliği ve etkileşimi artırmaya istekli olduklarını ifade etti.

Li ve Mişustin, iki ülke arasında çeşitli komitelerin geçen yıl yürüttükleri çalışmaları tam olarak teyit etti. İki taraf, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşının tam olarak hayata geçirilmesinin en önemli öncelik görülmesi ve işbirliği mekanizmalarının optimize edilip genişletilmesi gerektiği konusunda uzlaştı. Taraflar, kültürel ve halklar arası etkileşimi güçlendirmeleri, karşılıklı vizesiz seyahat politikalarını teşvik etmeleri, personel değişimini kolaylaştırmak için daha fazla çaba sarf etmeleri ve iki ülke arasında ekonomi, ticaret, turizm ve sınır kentlerinin ekonomilerinin entegre gelişimini teşvik etmeleri gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, Shanghai İşbirliği Örgütü, BRICS ve Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı çerçevelerde işbirliklerini artırma ve eşit, düzenli ve çok kutuplu bir dünyayı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi teşvik etme konusunda da görüş birliğine vardı.

Toplantının ardından ortak bildiriyi imzalayan Li ve Mişustin, gümrük ve uydu navigasyonu gibi alanlarda işbirliği anlaşmalarının imza törenlerine de nezaret etti.