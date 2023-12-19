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Çin ve Rusya, Hükümet Başkanları Toplantıları Komitesinin 27. Oturumunu Gerçekleştirdi

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BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko ile Beijing'de Çin ve Rusya hükümet başkanları olağan toplantıları komitesinin 27. oturumuna eş başkanlık yaptı, 18 Aralık 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko ile Beijing'de Çin ve Rusya hükümet başkanları olağan toplantıları komitesinin 27. oturumuna eş başkanlık yaptı, 18 Aralık 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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