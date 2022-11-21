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Çin ve Rusya, Görsel-İşitsel Ürün Alışveriş Programı Başlattı

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Çin ve Rusya, Görsel-İşitsel Ürün Alışveriş Programı Başlattı

MOSKOVA, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Rusya Pazar günü video bağlantısı aracılığıyla önemli bir kültürel alışveriş programı olan "2022 görsel-işitsel iletişim haftası"nı başlattı.

MOSKOVA, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Rusya Pazar günü video bağlantısı aracılığıyla önemli bir kültürel alışveriş programı olan "2022 görsel-işitsel iletişim haftası"nı başlattı.

Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi Başkan Yardımcısı Le Yucheng, Rusya Dijital Gelişim, İletişim ve Kitle İletişim Araçları Bakan Yardımcısı Bella Cherkesova ve Rusya'nın Çin Büyükelçisi Igor Morgulov törende video aracılığıyla mesajlar verdi.

"2022 Çin-Rusya görsel-işitsel iletişim haftası"nda iki ülkenin görsel-işitsel çalışmaları birbirlerinin dillerine tercüme edilerek diğer ülkede yayınlanacak.

Etkinlikte ayrıca Çinli ve Rus genç şarkıcılar için bir çevrimiçi gala, kısa video yarışması ve animasyon sektöründeki firmalara yönelik bir seminer de yer alacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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