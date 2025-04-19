Çin ve Rusya Enerji İşbirliği Konusunda Anlaştı

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, başkent Beijing'de Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyev ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, cuma günkü görüşmede enerji sektöründeki işbirliğinin, Çin ile Rusya arasındaki tatbiki işbirliğinin önemli yapı taşlarından olduğunu ve ikili ilişkilerin üst düzey gelişimine güçlü destek verdiğini söyledi.

Ding, iki ülke liderinin temel kılavuz ilke olarak vardığı önemli uzlaşı uyarınca enerji konusundaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek, önde gelen projeleri sürekli olarak ileriye taşımak, yeni işbirliği alanlarını aktif şekilde genişletmek ve iki ülke ve halka somut faydalar sağlamak üzere Rusya'yla çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ding, iki ülkeye çok taraflı mekanizmalar çerçevesindeki koordinasyon ve etkileşimi güçlendirme ve eşit, adil, dengeli ve kapsayıcı bir küresel enerji yönetişim sisteminin kurulmasını teşvik etme çağrısı yaptı.

Tsivilyev ise Rus tarafının Çin'in önerdiği çok taraflı inisiyatiflere tam destek verdiğini, Çin'i her zaman güvenilir bir ortak olarak gördüklerini ve Rusya-Çin ilişkilerinin üst düzey gelişimine daha fazla katkıda bulunmak üzere derinlemesine ve sağlam bir enerji işbirliğini teşvik etmeye istekli olduklarını söyledi.