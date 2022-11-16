Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları Bali'de Biraraya Geldi

BALİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in maiyetinde Endonezya'nın tatil adası Bali'de düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile biraraya geldi.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin başarıyla sonuçlanmasından dolayı bir kez daha içten tebriklerini ileten Lavrov, Xi'nin oybirliğiyle ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak yeniden seçilmesinin onun yüksek siyasi prestijini ve Çin halkının büyük güven ve desteğini tam olarak gösterdiğini söyledi.

Lavrov, Rus tarafının, iki tarafın yüksek düzeyli alışverişinin sağlam ivmesini daha da pekiştirmek, Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının sürekliliğini korumak, ikili pratik işbirliğini genişletmek, uluslararası koordinasyonu güçlendirmek ve Rusya-Çin ilişkilerinin potansiyelini tamamen ortaya çıkarmak için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin başarısının tüm ülkenin olduğu kadar dünyanın da dikkatini çektiğini belirten Wang, kongrenin en önemli başarısının, merkezinde Yoldaş Xi'nin yer aldığı ve partinin ve halkın iradesini tam olarak ortaya koyan yeni bir merkezi liderliğin seçilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Wang, Genel Sekreter Xi'nin ÇKP Merkez Komitesi ve Parti'nin merkezi olduğu Çin'in, Xi Jinping'in Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesinin rehberliğinde, belirlenen hedeflerine doğru cesurca yürüyeceğini ve Çin ulusunun büyük yeniden canlanmasını gerçekleştireceğini vurguladı.

Wang, Çin'in çeşitli alanlarda üst düzey alışveriş ve iletişimi ilerletmek, ikili pratik işbirliğini derinleştirmek ve personel değişimini kolaylaştırmak için Rusya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu da kaydetti.

Dışişleri Bakanı Wang, Çin'in dünyadaki çok kutupluluk sürecini sağlam bir şekilde desteklemek, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini kararlı bir şekilde desteklemek ve BM merkezli uluslararası sistemi azimle korumak için Rusya ve benzer düşünen ülkelerle çalışmaya istekli olduğunun altını çizdi.

Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS ülkeleri gibi çok taraflı çerçevelerde iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini yineleyen iki taraf, Ukrayna konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Ne yapılması gerektiğine dair dört noktanın ve Xi'nin önerdiği uluslararası toplumun birlikte yapması gereken dört unsurun Ukrayna meselesinin çözümünde Çin'in temel ilkeleri olduğuna işaret eden Wang Çin'in, Rusya'nın yakın zamanda "bir nükleer savaşın kazanılamayacağı ve asla savaşılmaması gerektiği" şeklindeki yerleşik konumunu yeniden teyit etmesini önemsediğini ve bunun da Rusya'nın rasyonel ve sorumlu tavrını gösterdiğini sözlerine ekledi.

Çin'in, Rusya'nın diyalog sinyali verdiğini ve Karadeniz Tahıl İnisiyatifi'nin uygulanmasına yeniden başlamayı kabul ettiğini memnuniyetle gördüğünü belirten Wang, Çin'in tarafsız ve adil bir tutum sergilemeye ve barış görüşmelerini ilerletmede yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Lavrov da Rusya'nın her zaman müzakere ve diyaloğa açık olduğunu bildirdi.

İki taraf ayrıca Asya-Pasifik durumu, Kore Yarımadası sorunu ve İran nükleer sorunu gibi konularda da görüş alışverişinde bulundu.