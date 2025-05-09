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Çin ve Rusya'dan Yeni Stratejik Ortaklık İmzası

Çin ve Rusya'dan Yeni Stratejik Ortaklık İmzası
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmede Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının derinleştirilmesi için ortak bildiri imzaladı.

MOSKOVA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının daha fazla derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzaladı, 8 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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