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Çin ve Rusya'dan Yapay Zeka Yönetişimi için Ortak Destek

Çin ve Rusya'dan Yapay Zeka Yönetişimi için Ortak Destek
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Çin ve Rusya, yapay zeka yönetişiminde Birleşmiş Milletler'in merkezi rol üstlenmesini desteklediklerini açıkladı. İki lider, Moskova'da imzalanan ortak bildiride, yapay zekanın evrensel gelişimi için işbirliğine gittiklerini vurguladı.

MOSKOVA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Rusya, Birleşmiş Milletler'in yapay zeka yönetişiminde merkezi rol üstlenmesini desteklediklerini belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının daha fazla derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzaladı. İki taraf, perşembe günü imzalanan bildiride, süreç boyunca iki ülkenin ulusal egemenliğine saygı gösterilmesi ve hem ulusal yasalara hem de BM Antlaşması'na bağlı kalınmasının önemini vurguladı.

Makine öğrenmesinin, tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimini destekleme olanağı sunduğu ve belirli ülkelerin hegemonyalarını sürdürmede kullandığı bir jeopolitik araç haline gelmemesi gerektiği yönündeki inançlarını dile getiren taraflar, yapay zekanın iyi yönde, evrensel ve faydalı gelişimini ortaklaşa teşvik etme kararlılıklarını yineledi.

İki taraf da bilim ve teknoloji konularının siyasallaştırılmasına ve uluslararası yapay zeka sanayi ve tedarik zincirinin istikrarını kötü niyetli şekilde bozmaya yönelik olumsuz uygulamalara karşı çıktı.

Ortak bildiride Rusya, Çin'in "Yapay Zeka Kapasite İnşasında Uluslararası İşbirliğini Artırma" tasarısının BM Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edilmesini teşvik etme çabalarını takdir ettiklerini, ayrıca Çin'in "İyi Yönde Kullanılacak ve Herkese Fayda Sağlayacak Yapay Zeka Kapasitesinin Oluşturulması Eylem Planı" önerisini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Rus tarafı, Yapay Zeka Kapasitesinin Oluşturulması için Uluslararası İşbirliği Dostlar Grubu ve Çin-BRICS Yapay Zeka Geliştirme ve İşbirliği Merkezi gibi platformlar temelinde ikili ve çok taraflı işbirliğine aktif olarak katılma isteğini de dile getirdi.

İki taraf, 2025 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı ile Küresel Dijital Forum'a ev sahipliği yapma konusunda birbirlerini destekleme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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