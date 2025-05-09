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Çin ve Rusya'dan Uluslararası Hukukun Korunması İçin İşbirliği

Çin ve Rusya'dan Uluslararası Hukukun Korunması İçin İşbirliği
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Çin ve Rusya, Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında uluslararası hukukun korunmasına yönelik işbirliğini güçlendirme kararı aldı. İki ülke, Birleşmiş Milletler'in merkezinde olduğu uluslararası düzeni destekleme taahhüdünde bulundu ve tek taraflı askeri müdahaleleri kınadı.

MOSKOVA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Rusya, uluslararası hukukun yetkisini korumak üzere işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının daha fazla derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzaladı. İki ülke, bildiride merkezinde Birleşmiş Milletler'in yer aldığı uluslararası sistem ile uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni kararlılıkla destekleme ve BM'nin uluslararası ilişkilerdeki merkezi rolünü savunma taahhüdünde bulundu.

İki taraf ayrıca BM Antlaşması, 1970 tarihli BM Antlaşması Doğrultusunda Devletler arası Dostane İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Konusunda Bildirge ve bildirgede ortaya konan uluslararası hukukun temel ilkelerinin ayrılmaz ve birbirine bağlı doğasına tam bağlılıklarını yineledi.

Bildiride uluslararası hukuk ilkelerinin, çok kutuplu dünya sisteminin, kazan-kazan işbirliğiyle öne çıkan adil ve eşitlikçi uluslararası ilişkilerin, insanlık için ortak geleceğe sahip topluluk inşasının ve eşit ve bölünmez güvenlik ve ekonomik işbirliği ortak alanı kurulmasının temel taşını oluşturduğu belirtildi.

Ülkelerin BM Antlaşması'nın güç tehdidi veya güç kullanımını yasaklayan ilkesini ihlal etmemeleri gerektiğini bir kez daha teyit eden Çin ve Rusya, bu doğrultuda bireysel veya kolektif meşru müdafaa amaçlı olmayan veya antlaşmanın 7. Bölümü uyarınca Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen kararlara dayanmayan tek taraflı askeri müdahaleleri kınadı.

Tek taraflı yaptırımlara ve sınırı aşan yargı yetkisine şiddetle karşı olduklarını ifade eden iki ülke, egemen eşitlik, devlet dokunulmazlığı ve devletlerin içişlerine karışmama ilkelerini ihlal eden ve Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmeyenler başta olmak üzere uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı yaptırımlara ve ideolojik farklılıklar doğrultusunda sınırlar oluşturulmasına karşı olduklarını ve bu eylemleri kınadıklarını kaydetti. Taraflar ayrıca ülkelerin olağan ekonomik ve ticari işbirliği yürütme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Çifte standart uygulamalarına ve bazı ülkelerin kendi iradelerini diğer ülkelere dayatmasına karşı çıkan Çin ve Rusya, "hukukun üstünlüğü" ya da "kurallara dayalı düzen" adına diğer ülkelerin meşru hak ve menfaatleri ile barış ve istikrarını zedelemeye yönelik her türlü girişimi reddettiklerini belirtti.

İki ülke ayrıca silah kontrolü ve silahsızlanmanın güçlendirilmesi, dış uzaya silah yerleştirilmesinin önlenmesi ve iklim değişikliği, plastik kirliliği ve iletişim teknolojisi suçları gibi küresel sorunlarla mücadeleye yönelik ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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