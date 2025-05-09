Çin ve Rusya'dan Tek Taraflı Kısıtlamalara Karşı Ortak Tavır

MOSKOVA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Rusya, ticari ve mali kısıtlamalar gibi tek taraflı ve hukuka aykırı kısıtlayıcı tedbirlere kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının daha fazla derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzaladı.

İki taraf, bazı ülkeler ve müttefiklerinin bu tür önlemler alması, gümrük vergilerini önemli ölçüde artırması ve piyasa odaklı olmayan diğer rekabet araçlarını kullanmasının, dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etki yarattığını, adil rekabeti zedelediğini, ayrıca küresel gıda güvenliği ve enerji güvenliğinin sürdürülmesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesinin engellenmesi gibi tüm insanlığın karşı karşıya olduğu ortak zorlukların çözüme kavuşturulmasına yönelik uluslararası işbirliğine engel teşkil ettiğini belirtti.

İki ülke, BM Güvenlik Konseyini devre dışı bırakarak BM Antlaşması ve uluslararası hukuku ihlal eden, adaleti engelleyen ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını çiğneyen önlemleri uygulamaya yönelik söz konusu pervasız eylemleri kınadı.

İki taraf da keyfi gümrük vergileri uygulaması ve ihracat kontrolünün kötüye kullanılması gibi tek taraflı korumacılık önlemlerine ve yasadışı zorbalığa kesinlikle karşı olduklarını ifade ederek bunların, uluslararası ekonomik ve ticari düzeni ciddi şekilde bozduğu ve küresel sanayi ve tedarik zincirleri üzerinde son derece olumsuz etki yaptığını vurguladı.

Çin ve Rusya, merkezinde DTÖ'nün yer aldığı açık, kapsayıcı, şeffaf ve ayrımcı olmayan çok taraflı ticaret sistemini aktif şekilde teşvik etmeye, DTÖ kurallarını güncel tutmaya yönelik çabaları desteklemeye, ayrıca ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını teşvik etmeye istekli olduklarını belirtti.