Çin Dışişleri Bakanı Vang, Rusya'da Şoygu ve Lavrov ile bir araya geldi

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Görüşmelerde, stratejik güvenlik konularının önemi ve Çin-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Vang, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Moskova'da, Şoygu ve Lavrov ile ayrı ayrı görüşme yaptı.

Çinli Bakan Vang, Şoygu ile görüşmesi sonrası yaptığı konuşmada, stratejik güvenlik konularında üst düzey anlaşmaları uygulamak için Rusya ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Stratejik kararları hayata geçirmek ve siyasi güveni güçlendirmek için büyük çaba sarf ediyoruz." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova ve Pekin'de iki kez bir araya gelerek, küresel çalkantılara ve öngörülemezliğe rağmen Çin-Rusya ilişkilerini istikrarlı ve güvenli bir şekilde ilerlettiğini kaydeden Vang, "Stratejik karşılıklı güveni daha da güçlendirmemiz, yeni zorluklarla ve tehditlerle mücadele etmemiz önemlidir." diye konuştu.

"Tarihsel gerçeklerle çelişen her türlü girişime veya açıklamaya" karşı birlikte durduklarını bildiren Vang, "Japon militarizmini ve faşizmini yeniden canlandırma girişimlerine karşı tetikte olmalıyız. Bu tür girişimleri püskürtmek önemlidir." ifadelerini kullandı.

Şoygu da Tayvan, Sincan Özerk Bölgesi, Tibet ve Hong Kong konularında Pekin'i sürekli ve sarsılmaz biçimde desteklediklerini söyleyerek, "Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti, tüm Çin'i temsil eden tek meşru hükümettir." dedi.

Moskova ve Pekin arasında stratejik güvenlik konusunda koordinasyonun daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşumuna katkıda bulunduğunu anlatan Şoygu, "Bu nedenle Batı'daki herkes, Rusya ve Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşimin tarihlerinde eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaşmasından memnun değil." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Lavrov'un Çinli mevkidaşı Vang ile bir araya geldiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
