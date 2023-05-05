Çin ve Rusya'dan İlişkileri İlerletme ve Shangai İşbirliği Örgütü İşbirliğini Sürdürme Sözü

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin ve Rusya'nın üst düzey temaslar ve çeşitli seviyelerde etkileşimler planlayıp düzenleme, ekonomik ve ticari işbirliğini ilerletme, kültürel ve halklar arası etkileşimi derinleştirme ve personel değiş tokuşunu...

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin ve Rusya'nın üst düzey temaslar ve çeşitli seviyelerde etkileşimler planlayıp düzenleme, ekonomik ve ticari işbirliğini ilerletme, kültürel ve halklar arası etkileşimi derinleştirme ve personel değiş tokuşunu kolaylaştırma konularında anlaşmaya vardığını belirtti. Bakanlar görüşmede, SİÖ'yü karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği platformu haline getirecek şekilde örgüte üye diğer ülkelerle iletişim ve koordinasyonu geliştirme ve SİÖ dayanışma ve işbirliğini sürdürme sözü verdi.

GOA, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Rusya, ikili ilişkileri daha da geliştirme ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nü (SİÖ) her iki tarafa da yarar sağlayacak bir işbirliği platformu haline getirme konusunda anlaştı.

Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Perşembe günü SİÖ dışişleri bakanları toplantısı çerçevesinde yaptığı görüşmede, Çin'in iki ülke lideri arasında varılan önemli uzlaşmaları uygulamak ve stratejik iletişimi güçlendirmek için Rusya ile el ele vermeye hazır olduğunu söyledi.

Qin, iki ülkenin bütün seviyelerde sık sık temaslarda bulunduğunu ve çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.

Lavrov ise Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Mart ayındaki Rusya ziyaretinin ikili ilişkilerin gelişimine büyük bir ivme kazandırdığını söyleyerek, Rusya'nın, Çin ile çeşitli alanlarda işbirliğini ilerletmek ve ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmak istediğini vurguladı.

Taraflar üst düzey temaslar ve çeşitli seviyelerde etkileşimler planlayıp düzenleme, ekonomik ve ticari işbirliğini ilerletme, kültürel ve halklar arası etkileşimi derinleştirme ve personel değiş tokuşunu kolaylaştırma konularında anlaşmaya vardı.

Bakanlar görüşmede, SİÖ'yü karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği platformu haline getirecek şekilde örgüte üye diğer ülkelerle iletişim ve koordinasyonu geliştirme ile SİÖ dayanışma ve işbirliğini sürdürme sözü verdi.

İki taraf ayrıca, BRICS, G20, Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı yapılar içinde koordinasyon ve işbirliğini ilerletme, her türlü hegemonyaya karşı çıkma, gelişen pazar ekonomileri ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını koruma, ayrıca uluslararası adalet ve hakkaniyeti koruma konusunda uzlaştı.

Taraflar, Asya-Pasifik bölgesindeki iletişim ve koordinasyonu güçlendirme, yeni bir "Soğuk Savaşa" karşı çıkma ve bölgesel barış ve istikrarı koruma konusunda anlaşmaya vardı.

İki taraf ayrıca, Ukrayna krizi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Qin, Çin'in barış müzakerelerine olanak sağlamaya devam edeceğini ve krizin siyasi çözümüne somut katkılar sağlamak üzere Rusya ile iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Lavrov ise Rus tarafının Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümüyle ilgili tutumuna önem verdiğini, Çin'in ilkeli yaklaşımına katıldığını ve Çin ile yakın iletişimi samimi şekilde sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

İki taraf, ortak ilgi alanına giren diğer uluslararası ve bölgesel meseleler üzerinde de görüş alışverişinde bulundu.