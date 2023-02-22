Çin ve Rusya Çok Taraflı Bir Çerçevede İşbirliğini Güçlendirme Konusunda Anlaştı

MOSKOVA, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin ve Rusya çok taraflı bir çerçevede işbirliğini artırmaya devam etme ve küresel yönetişimi iyileştirmek için daha fazla çaba gösterme konusunda anlaştı.

MOSKOVA, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin ve Rusya çok taraflı bir çerçevede işbirliğini artırmaya devam etme ve küresel yönetişimi iyileştirmek için daha fazla çaba gösterme konusunda anlaştı.

İki ülke, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang Yi ile Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolai Patrushev arasında Salı günü Moskova'da yapılan görüşmede fikir birliğine vardı.

Çin ve Rusya arasındaki Stratejik Güvenlik İstişare mekanizmasını sırayla, Çin tarafında Wang, Rusya tarafında ise Patrushev yönetiyor.

İki taraf mevcut uluslararası stratejik durumu görüştü ve gerçek çok taraflılığı ortaklaşa uygulamaya, her türlü tek taraflı zorbalığa karşı çıkmaya ve uluslararası ilişkilerde ve çok kutuplu bir dünyada demokrasiyi teşvik etmeye istekli olduklarını ifade etti.

Her iki taraf da Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sağlam bir şekilde korunması gerektiğine ve Soğuk Savaş zihniyetinin getirilmesi, blok çatışması ve ideolojik çatışmaya karşı çıkılması gerektiğine inandıklarını belirtti.

İki taraf, Ukrayna ve diğer konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.