Çin ve Rusya Bölgesel Kalkınma İşbirliğini Görüştü

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua, Perşembe günü Kuzeydoğu Çin ile Rusya'nın Uzak Doğu ve Baykal Bölgesi Hükümetler arası İşbirliği Komisyonu'nun dördüncü toplantısına Rusya Başbakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı'nın Rusya Uzak Doğu Federal Bölgesi Temsilcisi...

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua, Perşembe günü Kuzeydoğu Çin ile Rusya'nın Uzak Doğu ve Baykal Bölgesi Hükümetler arası İşbirliği Komisyonu'nun dördüncü toplantısına Rusya Başbakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı'nın Rusya Uzak Doğu Federal Bölgesi Temsilcisi Yuri Trutnev ile birlikte başkanlık etti.

Çin'in "Kuzeydoğu-Uzak Doğu" işbirliğinin kalkınma stratejilerinde sinerji oluşturmak, sınır ötesi lojistik ve liman tesislerinin inşasını ilerletmek ve özellikle tarımda endüstriyel işbirliğini derinleştirmek için mevcut iyi işbirliğine dayalı olarak Rusya ile çalışmaya istekli olduğunu belirten Hu, Çin'in ayrıca Rusya ile halklar arası alışverişte işbirliği yapacağını, alt-ulusal düzeyde işbirliğini güçlendireceğini, "Kuzeydoğu-Uzak Doğu" işbirliğinde daha fazla sonuç alınması için çaba harcayacağını ve yeni dönem için Çin-Rusya kapsamlı stratejik ortaklığının sağlamlaştırılmasına ve derinleştirilmesine olumlu katkılarda bulunacağını ifade etti.

Her iki tarafın ortak çabalarıyla Rusya-Çin "Uzak Doğu-Kuzeydoğu" işbirliğinin dikkate değer neticeler aldığını, altyapı bağlantısı, tarım ve enerjide olumlu ilerlemeler kaydedildiğini belirten Trutnev de, Rusya'nın çeşitli alanlarda pratik işbirliğini derinleştirmek için elverişli bir ortam yaratmak amacıyla Çin ile koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduğunu bildirdi.

Video bağlantısı ile gerçekleştirilen görüşmede iki taraf, sınır ötesi lojistik ve liman altyapı inşaatı, tarımsal işbirliğinin genişletilmesi, yatırım işbirliği, kültür ve turizm işbirliği ve alt-ulusal işbirliği konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.