Çin ve Rusya Beşeri Bilimler İşbirliğinde Yeni Adımlar Atıyor

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin ve Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, cumartesi günü Beijing'de düzenlenen Çin-Rusya Beşeri Bilimler İşbirliği Komitesi'nin 26. oturumuna eş başkanlık etti. İki yetkili, beşeri bilimler alanındaki çeşitli konularda tatbiki işbirliğini derinleştirme sözü verdi.

Komitede Çin heyetinin başkanı olan Shen, her iki tarafın da geçen yılki 25. oturumdan bu yana iki ülke liderlerinin ulaştığı önemli mutabakatı etkin şekilde hayata geçirdiğini, beşeri bilimler alanındaki işbirliğini sürekli olarak derinleştirdiğini ve iki ülke halklarının duygusal olarak etkilendiği bir dizi tematik etkinlik düzenlediğini söyledi.

Çin-Rusya Kültür Yılı çerçevesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerin mükemmel geçip tam başarıya ulaştığını belirten Shen, beşeri bilimler alanındaki işbirliğini yeni bir düzeye taşıdıklarını söyledi. Shen, Çin'in 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın 2026'da başlayacağını ve bu dönemin iki ülke arasındaki beşeri bilimler alanındaki işbirliğine yeni fırsatlar sunacağını ifade etti.

Shen, iki tarafı beşeri bilimler alanındaki çeşitli konularda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye, işbirliğinin etkinliğini kapsamlı şekilde artırmaya ve Çin-Rusya ikili ilişkilerinin ve iki ülke arasındaki kalıcı dostluğun daha da geliştirilmesine katkı sağlamaya çağırdı.

Golikova ise Rusya-Çin beşeri bilimler işbirliği mekanizmasının elde ettiği olumlu başarılardan övgüyle bahsetti ve iki ülke arasında tatbiki işbirliğini teşvik etmek ve Rusya-Çin beşeri bilimler işbirliğinde yeni başarılar elde etmek için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

İki yetkili de ilgili alanlardaki anlaşmaların imza töreninde hazır bulundu.