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Çin ve Rusya Başbakanları Beijing'de toplandı

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Çin Başbakanı Li Qiang ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin-Rusya Hükümet Başkanları 28. Olağan Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıya Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang da katıldı.

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang (soldan yedinci) ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin (sağdan yedinci), Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin-Rusya Hükümet Başkanları 28. Olağan Toplantısı'na eş başkanlık yaptı, 19 Aralık 2023.

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang da toplantıya katıldı. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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