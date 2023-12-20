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Çin ve Rusya Başbakanları Beijing'de toplandı

20 Aralık 2023 15:20 Güncelleme: 15:22 Abone Ol

Çin Başbakanı Li Qiang ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin-Rusya Hükümet Başkanları 28. Olağan Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıya Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang da katıldı.