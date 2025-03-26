Çin ve Rusya Arasında İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji salı günü Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Alexander Babakov ile bir araya geldi.

Zhao, karşılıklı sağlam desteği artırmak, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, tatbiki işbirliğini genişletmek, hakiki çok taraflılığı uygulamak ve uluslararası düzeni daha eşit ve adil hale getirmek üzere Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Zhao, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin iki ülke lideri arasında varılan önemli mutabakatları uygulamak, iletişim ve etkileşimi güçlendirmek, yasama ve denetim deneyimlerini paylaşmak ve ikili işbirliği için yasal zemin oluşturmak amacıyla Rusya Federasyonu Federal Meclisi ile çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Babakov ise Rusya-Çin ilişkilerinin iki ülke liderinin rehberliğinde verimli sonuçlar üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, Rusya Federasyonu Federal Meclisi'nin ikili ilişkilerin gelişimine katkı sağlamak üzere Çin Ulusal Halk Kongresi ile etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.