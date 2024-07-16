Çin ve Rus Filoları Ortak Deniz Tatbikatı İçin Yola Çıktı

GUANGZHOU, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rus filoları üç günlük bir ortak deniz tatbikatı için Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentindeki bir deniz limanından Pazartesi günü yola çıktı.

Askeri bir kaynağın bildirdiğine göre filonun tatbikatı, halihazırda devam eden Çin-Rusya ortak tatbikatının kilit bir parçası olarak, demirleme savunması, ortak keşif ve erken uyarı, ortak arama kurtarma ve ortak hava ve füze savunması gibi konuları içerecek.

Kaynak ayrıca planlama aşamasında daha önce yapılan görüşmeler ve fikir alışverişlerinin sonuçlarını test etmek için canlı silah atışları yapılacağını ifade etti.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin ve Rus silahlı kuvvetlerinin Zhanjiang yakınlarındaki sularda ve hava sahasında "2024 Ortak Deniz Tatbikatı'na" başladıklarını duyurmuştu. Tatbikatın Temmuz ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.