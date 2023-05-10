Çin ve Portekiz Enerji ve Yenilik Alanlarındaki İşbirliğini Güçlendirme Sözü Verdi

LİZBON, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ile Portekiz'in Enerji ve İklimden Sorumlu Devlet Sekreteri Ana Fontoura Gouveia iki ülke arasında enerji ve yenilik alanındaki işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

LİZBON, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng ile Portekiz'in Enerji ve İklimden Sorumlu Devlet Sekreteri Ana Fontoura Gouveia iki ülke arasında enerji ve yenilik alanındaki işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

Portekiz'e resmi ziyarette bulunan Han, Gouveia ile birlikte Pazartesi günü Portekiz'in ulusal şebeke operatörü Redes Energeticas Nacionais SGPS SA'nın (REN) Lizbon'daki Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

2013 yılında Çin Devlet Şebeke Kurumu (SGCC) ve REN arasında bir ortak girişim olarak kurulan merkez, Portekiz'deki büyük ölçekli elektrik şebekesi simülasyon deneyi alanındaki boşluğu doldurarak güç sistemi simülasyonu ve analizi, yenilenebilir enerji yönetimi, akıllı şebeke teknolojisi, enerji piyasası ve diğer alanların araştırılmasına odaklanıyor.

İki tarafın birbirini bütünleyen avantajlardan yararlandığını kaydeden Han, araştırma ve geliştirme merkezinin Çin ile Portekiz arasındaki kazan-kazan işbirliğinin iyi bir örneği haline geldiğini söyledi.

"Çin, enerji dönüşümünü destekleme ve yeni enerji sektörünün gelişimini teşvik etme yönündeki kararlı çabalarından dolayı Portekiz hükümetini takdir ediyor" diyen Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, akıllı şebeke ve diğer alanlarda teknoloji atılımları, standartların yaygınlaştırılması ve mekanizma yeniliği konularında iki tarafın işbirliğini daha da güçlendirmesine yönelik umudunu dile getirdi.

Gouveia ise, Portekiz-Çin ilişkilerinin istikrarlı olduğunu ve başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini söyledi.

"Portekiz için büyük önem taşıyan söz konusu merkez, enerji dönüşümü hedefine ulaşma çabalarında Portekiz hükümetine büyük bir katkı sağladı" diyen Gouveia, Portekiz'in Çin ile özellikle enerji ve yenilik alanlarında ikili tatbiki işbirliğini daha da derinleştirmeye istekli olduğunu belirtti.

REN CEO'su Rodrigo Costa ise, merkezin başarılarının Çin, Portekiz, Avrupa ve hatta dünyaya fayda sağladığını ve uluslararası enerji araştırmaları ve değişimi için önemli bir platform haline geldiğini söyledi.

Costa ayrıca, merkezin iki hükümetin desteğiyle Portekiz ve Çin arasında pragmatik işbirliği modeli oluşturmaya ve küresel değişim platformunu daha da güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.