Çin ve Portekiz Dışişleri Bakanları, BM Genel Kurulu Oturumu Çerçevesinde Görüştü

NEW YORK, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Portekizli mevkidaşı Joao Gomes Cravinho ile Çarşamba günü devam eden BM Genel Kurulu'nun 77. oturumu çerçevesinde biraraya geldi. Çin halkının Portekiz halkına karşı dostane duygular beslediğini kaydeden Wang, Çin-Portekiz ilişkisinin uluslararası konjonktürdeki değişikliklere yenik düşmediğini, ayrıca karşılıklı anlayış ve güven temelinde ikili ilişkilerin sağlam şekilde geliştiğini söyledi. Wang, iki ülkenin tatbiki işbirliğini ilerletirken Kovid-19 pandemisinin etkilerinin üstesinden de geldiğini belirtti. Bakan, Portekiz'den Çin'e yapılan tarım ve gıda ürünleri ihracatının hızlı şekilde arttığını ve her iki taraftan büyük şirketler arasındaki işbirliği ile üçlü işbirliklerinin sorunsuz ilerlediğini vurguladı.

Bakan, gerek Çin gerekse Portekiz'in çok taraflılığı uygulamaya gerçek anlamda kararlı olduklarını söyledi. Wang, ülkesinin, uluslararası alanda yaşanan sorunlar ve dönüşümler karşısında, BM'nin uluslararası ilişkilerdeki temel rolünü ortaklaşa sürdürmek ve insanlığa dönük barış, kalkınma ve ilerleme hedefini desteklemek için Portekiz ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti. Bakan, önemli bir AB üyesi olarak Portekiz'in, Çin ile AB arasındaki ilişkilerde olumlu ve yapıcı bir rol oynadığını bildirdi. Wang, Çin'in, Portekiz de dahil olmak üzere Avrupa ülkeleriyle karşılıklı anlayış, minnettarlık, öğrenme ile barış içinde birarada yaşama ilkelerine dayalı bir ilişki beklediğini söyledi. Wang aynı zamanda, Çin ve Avrupa ülkelerinin birbirlerinin tarihsel ve kültürel mirasları temelinde izledikleri kalkınma yollarına saygı göstermeleri gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı, AB tarafının kazan kazan ilkesine dayalı sonuçlar verecek şekilde nesnel, akılcı ve tarafsız bir tavır alarak Çin-AB işbirliğinin ana hatlarını sürdürmesine yönelik beklentisini dile getirdi. Cravinho ise Portekiz ile Çin arasındaki dostane ilişkilerin yüzyıllardır sürdüğünü ve çeşitli alanlardaki ikili tatbiki işbirliğinin hızlı geliştiğini söyledi. Portekizli Bakan, Portekizli şirketlerin Çin'e yatırım yapmaya büyük ilgi duyduğunu belirtti. Cravinho, Çin'in barış ve güvenliği koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi ortak sorunları çözmede kritik rol oynadığına işaret etti. Bakan, Portekiz tarafının Çin'in uluslararası ilişkilerdeki olumlu rolünü takdir ettiğini, ayrıca ikili üst düzey temasları sürdürmeye ve Çin tarafıyla stratejik diyalogları ilerletmeye hazır olduğunu kaydetti. Cravinho, Portekiz-Çin ve AB-Çin işbirliği için elverişli bir atmosfer yaratmak amacıyla açık ve samimi diyalog yoluyla karşılıklı anlayışın geliştirilmesi çağrısında bulunarak ülkesinin, medeniyetlerin çeşitliliği konusunda Çin ile aynı fikirde olduğunu vurguladı. İki taraf görüşmede, örnek bir işbirliği olarak ülkeler arasındaki dostane müzakereler yoluyla Makao'nun sorunsuz şekilde teslim edilmesinden övgüyle bahsederken, Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu'na desteği ortaklaşa artırma sözü verdi. Makao'da "bir ülke, iki sistem" uygulamasının etkili olduğunu belirten Cravinho, Makao'nun, Portekiz-Çin işbirliğini kolaylaştırmada köprü görevi görmeye devam etmesini beklediğini söyledi. İki taraf görüşmede ayrıca, Ukrayna sorunu konusunda görüş alışverişinde bulundu. Wang, Çin'in barış müzakerelerini desteklemedeki temel tutumu ve oynadığı yapıcı rol hakkında bilgi verdi.