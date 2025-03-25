Çin ve Portekiz Dışişleri Bakanları 2. Stratejik Diyalog Toplantısı'nı Düzenledi
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile 2. Çin-Portekiz Stratejik Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi.
BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, başkent Beijing'de Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile dışişleri bakanları düzeyindeki 2. Çin-Portekiz Stratejik Diyalog Toplantısı'nı düzenledi, 25 Mart 2025. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel