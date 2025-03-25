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Çin ve Portekiz Dışişleri Bakanları 2. Stratejik Diyalog Toplantısı'nı Düzenledi

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile 2. Çin-Portekiz Stratejik Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, başkent Beijing'de Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile dışişleri bakanları düzeyindeki 2. Çin-Portekiz Stratejik Diyalog Toplantısı'nı düzenledi, 25 Mart 2025. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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