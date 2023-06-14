Çin ve Polonyalı Şirketler Arasında Ticaret Anlaşmaları İmzalandı

VARŞOVA, 14 Haziran (Xinhua) -- Polonya'nın başkenti Varşova'da China Minmetals Corporation'ın temsilcileri Salı günü Polonya menşeli bakır madenciliği ve metalurji şirketi KGHM ile 2024-2028 yılları arasında geçerli olmak üzere elektrolitik bakır tedariki konulu bir anlaşma imzaladı.

VARŞOVA, 14 Haziran (Xinhua) -- Polonya'nın başkenti Varşova'da China Minmetals Corporation'ın temsilcileri Salı günü Polonya menşeli bakır madenciliği ve metalurji şirketi KGHM ile 2024-2028 yılları arasında geçerli olmak üzere elektrolitik bakır tedariki konulu bir anlaşma imzaladı. Yine aynı gün içinde, Çin Ulusal Tarımsal Kalkınma Grubu Ltd. Şti. Polonyalı süt ürünleri tedarikçisi Kaskat Dairy ile bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Ülkeyi ziyaret eden Çinli firma temsilcileri aynı zamanda Çin Ticaret Bakanlığı'ndan gelen bir heyetin üyeleriydi.

Çin Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi Genel Müdürü Li Xingqian, Çin hükümetinin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere büyük önem verdiğini söyledi.

Li, "Çin'in oldukça büyük, çok katmanlı ve hızlı büyüyen pazarı muazzam bir potansiyel sunuyor" dedi. Bakanlık yetkilisi, "Bu ticari tanıtım heyetinin, yüksek kaliteli ve avantajlı Polonya ürünlerini Çin pazarına getirmesini ve Çin-Polonya ticari ve ekonomik bağlarının gelişmesine yeni bir ivme kazandırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.