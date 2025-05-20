Çin ve Polonya Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Avrupa Birliği dönem başkanlığını üstelenen Polonya'ya Çin ile AB arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünün kutlandığı dönemde Çin-AB ilişkilerinin ilerletilmesinde daha yapıcı rol oynama çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, pazartesi günü Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski ile telefonda görüştü.

Polonya'nın Avrupa'daki önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu kaydeden Wang, Polonya ile üst düzey etkileşimlerini sürdürmeye ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını söyledi.

Taiwan'ın Çin'e iadesinin 2. Dünya Savaşı zaferinin ve savaş sonrasında kurulan uluslararası düzenin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Wang, Polonya'nın bu konudaki uluslararası mutabakata uyması, tek Çin ilkesine bağlılığını sürdürmesi ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan her türlü ayrılıkçı girişime karşı çıkması temennisini dile getirdi.

Sikorski ise Çin'le ilişkilerine büyük önem verdiklerini ve tek Çin ilkesine bağlılıklarını sürdüreceklerini söyledi. Bakan, Çin ile her düzeyde etkileşimi güçlendirmeye, çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzeni ortaklaşa sürdürmeye ve böylelikle Polonya-Çin ve AB-Çin ilişkilerinin sürekli gelişimini teşvik etmeye kararlı olduklarını ifade etti.

İki taraf, Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Wang, Ukrayna konusuna ilişkin gelişmelerin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in dört maddelik önerisinin tüm tarafların endişelerini dikkate aldığını ve Ukrayna krizinin siyasi çözümünü teşvik için önemli bir yol gösterici ilke olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Her zaman barış görüşmelerine destek verdiklerini kaydeden Wang, barış çabalarından asla vazgeçmediklerini ve bu çerçevede Küresel Güney'deki diğer ülkelerle birlikte "Barışın Dostları" grubunu kurduklarını hatırlattı.

Rusya ve Ukrayna'nın kısa süre önce doğrudan müzakerelere yeniden başlayarak farklı pozisyonlarına rağmen barış yolunda ilk adımı attıklarını belirten Wang, tüm tarafların krizi siyasi yollarla çözüme kavuşturma isteklerini daha fazla ortaya koymalarını ve devam eden diyalog süreci yoluyla adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına varmalarını beklediklerini ifade etti.

Sikorski ise Çin'in Avrupa'da kalıcı barışın desteklenmesindeki aktif rolünü sürdürmesini temenni ettiğini söyledi.