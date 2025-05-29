Çin ve Pasifik Ada Ülkeleri Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü

XİAMEN, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkenin doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen 3. Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Kiribati Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı Taneti Maamau ile birlikte eş başkanlık yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, çarşamba günkü toplantıda içinde bulunduğumuz yılın Çin ile Pasifik Ada ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, Pasifik Ada ülkelerini her zaman iyi dost, ortak ve kardeşleri olarak gördüklerini söyledi.

Ortak geleceğe sahip bir Çin-Pasifik Ada ülkeleri topluluğu inşa etmeye yönelik altı maddelik öneride bulunan Wang, bu maddeleri karşılıklı saygının el üstünde tutulması, kalkınma işbirliğine öncelik verilmesi, insan merkezli yönetişimin sürdürülmesi, etkileşim ve karşılıklı öğrenmenin teşvik edilmesi, eşitlik ve adaletin korunması ve zor zamanlarda dayanışmanın sürdürülmesi olarak sıraladı.

Pasifik ada ülkelerinin dışişleri bakanları da uzun süredir verdiği kıymetli destek için Çin'e teşekkür etti. Çin ile işbirliklerinin karşılıklı saygı, karşılıklı güven, karşılıklı anlayış ve egemen eşitliğe dayandığını belirten bakanlar, söz konusu işbirliğinin ada ülkelerinin bağımsız şekilde aldığı bir karar olduğunu, kendi temel çıkarlarına uygun olduğunu ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refahın korunmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Wang, işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meseleler üzerine yapılan derinlemesine görüşmelerin ardından Çin ve Pasifik Ada ülkelerinin beş noktada uzlaşıya vardığını söyledi.

İlk madde çerçevesinde taraflar birbirlerine eşit muamele etme konusunda anlaşmaya vardı. Bu kapsamda Çin'in istikrarlı şekilde büyüklüklerine bakmaksızın tüm ülkelerin eşitliğini savunduğu ve Pasifik Ada ülkelerinin tek Çin ilkesine bağlılıklarını yeniden teyit etmelerini ve Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik meşru haklarını anlayışla karşılayıp desteklemelerini takdirle karşıladığı ifade edildi.

İkinci olarak tarafların, ortak kalkınmayı teşvik konusunda kararlı olmasının önemi vurgulandı. Her iki taraf da yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği ile 2050 Mavi Pasifik Kıtası Stratejisi arasındaki sinerjiyi teşvik etmek üzere mutabakata vardı. Buna göre Çin, Pasifik Ada ülkelerinin Çin'e yüksek kaliteli ürünler ihraç etmeleri için daha fazla kolaylık sağlayarak bu ülkelerin Çin'in devasa pazarını paylaşmasına imkan verecek.

Üçüncü olarak eşitlik ve adaletin korunması konusunda anlaşmaya varıldı. İki taraf, Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. yıldönümünün anılmasını, çok taraflılığı desteklemek ve gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve menfaatlerini korumak için bir fırsat olarak değerlendirecek.

Dördüncü madde kapsamında her iki tarafın da açıklık ve kapsayıcılığı benimsemesine karar verildi. Bu çerçevede uluslararası toplumun, Pasifik Ada ülkelerinin kalkınma ortaklarını seçme özerkliğine saygı göstermesi ve Pasifik Ada ülkeleriyle ilişkiler geliştirilirken iklim değişikliği, ekonomik büyüme ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesi gibi en acil konulara öncelik verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Beşinci olarak ise tarafların karşılıklı öğrenme ve medeniyetler arası etkileşimi desteklemesi gerektiği ifade edildi. Hem Çin medeniyeti hem de Pasifik Ada ülkelerinin eşsiz denizcilik medeniyetinin paha biçilmez küresel miras kapsamında yer aldığı belirtildi. İki tarafın ortaklaşa insan topluluğunun medeniyet konusundaki ilerlemesini teşvik etmek üzere geleneksel dostluğu güçlendirmesi, ortaklaşa Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni ilerletmesi ve eğitim, kültür ve medya gibi alanlardaki etkileşimi derinleştirmesi gerektiğine dikkat çekildi.