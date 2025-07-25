Çin ve Pakistan Stratejik İşbirliğini Güçlendirme Taahhüdünde Bulundu

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, başkent Beijing'de Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Münir ile bir araya geldi.

Han cuma günkü görüşmede Çin ve Pakistan'ın sarsılmaz dostlar ve her koşulda stratejik işbirliği ortakları olduğunu vurguladı. Han iki ülke ilişkilerinin yüksek düzeyde karşılıklı güven, zorluklar karşısında dayanışma ve ortak bir gelecek vizyonu ile şekillendiğini söyledi.

Han, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, her koşulda dostluğu derinleştirmek, çok yönlü işbirliğini genişletmek ve yeni dönemde daha yakın ortak bir geleceğe sahip Çin-Pakistan topluluğunun inşasını hızlandırmak üzere Pakistan'la çalışmaya hazır oldukları ifade etti.

Münir ise Çin ile dostane işbirliği geliştirmenin tüm Pakistan halkının ortak görüşü olduğunu belirterek, Çin'in üç küresel inisiyatifini desteklediklerini ve kararlı bir şekilde Çin'in yanında yer aldıklarını söyledi.

Münir, Pakistan ordusunun iki ülke liderleri tarafından varılan mutabakatı uygulamaya ve Pakistan ile Çin arasındaki her koşulda geçerli stratejik işbirliği ortaklığını sürekli olarak derinleştirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.