Çin Dışişleri Bakanı, Pakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile 7. Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu'nu gerçekleştirdi, 4 Ocak 2026. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua)