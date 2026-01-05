Haberler

Çin Dışişleri Bakanı, Pakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Beijing'de 7. Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu'nu gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile 7. Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu'nu gerçekleştirdi, 4 Ocak 2026. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
