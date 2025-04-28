Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanları'ndan Keşmir Gerginliği Üzerine Görüşme

MADRİD, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dar, pazar günkü görüşmede aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang'a, Keşmir bölgesindeki terör saldırısının ardından Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan son gerginlik hakkında bilgi verdi.

Terörle istikrarlı ve kararlı şekilde mücadele ettiklerini ve gerilimin artmasına yol açabilecek her türlü eyleme karşı olduklarını vurgulayan Dar, durumu olgunlukla yönetmeye kararlı olduklarını ve Çin'le ve uluslararası toplumla iletişimi sürdüreceklerini söyledi.

Wang ise gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, terörle mücadelenin tüm dünyanın ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Wang, Pakistan'ın terörle mücadeledeki kararlı çabalarına desteklerinin sürdüğünü yineledi.

Bakan, Pakistan'ın sarsılmaz dostu ve her türlü koşulda geçerli stratejik işbirliği ortağı olan Çin'in, Pakistan'ın meşru güvenlik kaygılarını tam olarak anladığını ve Pakistan'ı egemenlik ve güvenlik çıkarlarını koruması konusunda desteklediğini söyledi.

Hızlı ve adil bir soruşturma yürütülmesinin gerekli olduğunu kaydeden Wang, çatışmanın ne Hindistan'ın ne de Pakistan'ın temel çıkarlarına hizmet edeceğini ve bölgesel barış ve istikrara fayda sağlamayacağını vurguladı.

Wang, iki tarafın da itidalli davranması, birbirlerine doğru adım atması ve gerilimi yatıştırmak için birlikte çalışması temennisinde bulundu.