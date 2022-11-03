Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanları Biraraya Geldi

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Çarşamba günü, Çin'i ziyaret etmek üzere Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'e eşlik eden Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile biraraya geldi.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Çarşamba günü, Çin'i ziyaret etmek üzere Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'e eşlik eden Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile biraraya geldi.

Wang, Şerif'in Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin başarıyla toplanmasından bu yana Çin'i ziyaret eden ilk yabancı hükümet başkanı olduğunu belirtti ve bunun da iki ülke arasındaki özel dostluğu ve Pakistan'ın Çin'in geniş kapsamlı diplomasisindeki önemli konumunu bütünüyle yansıttığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı, ülkesinin kalkınmasının, dünya barışı için büyüyen bir güç ve küresel istikrar için güçlü bir faktör olduğunu belirtti. Wang, bu kalkınma sürecinde Çin-Pakistan ilişkilerinin yeni bir ivme kazanacağını ve yeni bir aşamaya yükseleceğini kaydetti.

Afet sonrası yeniden yapılanma çalışmalarında Çin'in Pakistan'a yardım sağlamaya devam edeceğini belirten Wang, ülkesinin Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek için Pakistan ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Zerdari ise Çin'i 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin başarısından dolayı tebrik ederek, Çin'in kongrede belirlenen kalkınma planının dünya barışı ile kalkınmasının desteklenmesine güçlü pozitif enerji kazandıracağını söyledi.

Zerdari, ülkesinin Pakistan-Çin ilişkilerine sürekli olarak yeni bir ivme kazandırmaya ve ikili ilişkileri yeni bir boyuta taşımaya kararlı olduğunu söyledi.