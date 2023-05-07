Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanları, Afgan geçici hükümeti temsilcisiyle görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ve Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari, İslamabad'da Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ve Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari, İslamabad'da Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.

Muttaki, İslamabad'ı ziyaretinde Pakistan ve Çinli muhataplarıyla ikili görüşmelerinin yanı sıra 5. kez düzenlenen Çin-Pakistan- Afganistan Dışişleri Bakanları Diyaloğu toplantısına katıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zerdari'nin Afgan temsilci Muttaki ile görüşmesinde, taraflar, barış, güvenlik, ticaret ve bağlantılılık gibi ikili konularda görüş alışverişinde bulundu.

Zerdari, terörle mücadelede eşgüdüm ve işbirliğinin artırılması, ikili ve geçiş ticaretindeki engellerin kaldırılması, bölgesel ekonomik entegrasyonunun ve bağlantılılığın sağlanması gereğine işaret etti.

Üçlü toplantıda ise taraflar, siyasi iletişimi ilerletme, terörle mücadelede işbirliği ve üçlü çerçevede ticareti ve yatırımları geliştirme konusunda mutabakata vardı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Gang, Muttaki ile yaptığı ikili görüşmede, Çin ve Afganistan'ın dost ve komşu iki ülke olduğunu belirterek, uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Afgan halkının tercihlerine saygı göstereceklerini ve ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini ve ulusal koşullarına uygun kalkınma yolu izlemesini destekleyeceklerini vurguladı.

Afganistan'ın terörle mücadele taahhüdüne bağlı kalması, "Doğu Türkistan İslami Hareketi" dahil terörist gruplara karşı tedbir alması gerektiğini belirten Çin Gang, ülkedeki Çin kurumları ile vatandaşlarının güvenliğini sağlaması talebinde bulundu.

Çin Gang, ülkesinin üçlü diyalog ve işbirliğini, eşit istişare, pratik işbirliği, karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliği temelinde geliştirmeyi dilediğini ifade etti.

Muttaki de Afganistan'ın Çin ile ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğini, Çin karşıtı hiçbir gücün Afgan topraklarını kullanmasına izin vermeyeceğini vurgulayarak, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde altyapının geliştirilmesi, ekonomi, ticaret, kültür alanında işbirliği ile halklar arasında etkileşimin geliştirilmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Afgan temsilci, Çin, Pakistan ve diğer komşu ülkelerle uyum içinde yaşama, üçlü işbirliği ile bölgesel istikrara ve refaha katkı sağlamayı umdukları vurguladı.

Taliban'a yönelik uluslararası yaptırımlar nedeniyle Afganistan dışına seyahat yasağı bulunan Muttaki, tanınan istisnayla Pakistan'ı ziyaret etmişti.

Çin'in Taliban'a karşı tutumu

Çin, ABD'nin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan'da yönetime gelen Taliban'ın kurduğu geçici hükümeti tanımasa da ülkede güvenliğin ve istikrarın sağlanması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini desteklediğini bildirmişti.

Çinli şirketler, güvenliğe ilişkin endişelere rağmen, ülkenin zengin maden kaynaklarının işletilmesine ilgi göstermişti.

Dışişleri Bakanı Çin Gang, geçen ay Özbekistan'da düzenlenen Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmış, toplantıda Taliban geçici hükümetine, "komşu ülkelerle daha yakın işbirliği yapması ve yönetimde daha kapsayıcı ve ilerlemeye açık olması gerektiği" mesajını vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, 12 Nisan'da yayımladığı "Çin'in Afganistan sorunundaki pozisyonu" başlıklı 11 maddelik belgede, Afganistan'a yeniden jeopolitik çatışma ve bölgesel istikrarsızlık kaynağı olmaması için ülkede siyasi uzlaşmanın ve kalkınma çabalarının desteklenmesi çağrısında bulunmuştu.

Çin'in Afganistan'da "ılımlı ve sağduyulu bir yönetimi" desteklediğinin altı çizilen belgede, Taliban'ın kurduğu geçici hükümete, kadınlar, çocuklar ve etnik gruplar dahil tüm Afgan halkının temel haklarına saygı gösterme çağrısı yapılmıştı.