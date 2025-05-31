Çin ve Pakistan'dan Uluslararası Arabuluculuk İşbirliği Adımı

HONG KONG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün (IOMed) benzersiz avantajlarını artırmak üzere Pakistan'la ve benzer düşüncelere sahip ülkelerle çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Wang, cuma günü Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nün Kuruluş Sözleşmesi'nin imza törenine katılmak üzere Hong Kong'da bulunan Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede tüm ülkeler için anlaşmazlıkların çözümüne yönelik gönüllü ve etkin yeni seçenekler ve küresel Güney'de barış, istikrar, eşitlik ve adaletin korunmasına yönelik yeni bir platform sağlamak üzere Pakistan gibi ülkelerle çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Dar ise Çin'in Uluslararası Arabuluculuk Örgütü'nü kurma girişiminin zamanlamasının yerinde olduğunu ve çok taraflı sistemin güçlendirilmesine yönelik önemli bir katkı anlamına geldiğini söyledi. Kısa süre önce Pakistan, Çin ve Afganistan dışişleri bakanlarının Beijing'de gerçekleştirdiği gayri resmi toplantının başarıyla geçtiğini kaydeden Dar, Çin'in arabuluculuk teklifini kabul etmeye ve Afganistan'la olan diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkarmaya karar verdiklerini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Pakistan'ın Afganistan'la diplomatik ilişkilerini yükseltme kararının iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştireceğini, güveni artıracağını ve işbirliğini güçlendireceğini söyledi.

Wang, Pakistan'ın temmuz ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını üstlenmesine ve uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunmasına destek verdiklerini de sözlerine ekledi.