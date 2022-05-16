Çin ve Pakistan Başbakanları Telefonda İkili İlişkileri Görüştü - Haberler

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Pazartesi günü Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefonda görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmede, Çin ve Pakistan'ın dostluk ilişkileri kuvvetli iki komşu ülke olduğunu ifade eden Li, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 2015 yılında Pakistan'a, ikili stratejik işbirliği seviyesini yükselten başarılı bir ziyaret yaptığını hatırlattı. Ülkesinin, komşu ülkelerle diplomasi alanındaki ilişkilerinde,

Pakistan ile olan bağlarına her zaman öncelik verdiğini belirten Li, Pakistan'ı ulusal egemenlik ve güvenliğini savunmasında sağlam şekilde destekleyeceğini ve ekonomisini geliştirmede, insanların yaşam koşullarını iyileştirmede ve finansal istikrarı sağlamada, bu ülkeye her zaman olduğu gibi destek vereceğini vurguladı. Li ayrıca, ülkesinin stratejik iletişimi güçlendirmek, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru gibi büyük projelerde işbirliğini desteklemek ve pandemiyi etkin şekilde önleme ve kontrol altına alma koşuluyla ikili personel değişimlerini güçlendirmek için Pakistan ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Xinhua / Güncel