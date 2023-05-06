Çin ve Pakistan Bağları Güçlendirme ve İşbirliğini Derinleştirme Sözü Verdi

Çin ve Pakistan, ikili sağlam dostluğu pekiştirme, geliştirme ve tarım, bağlantı ve bilgi teknolojisi alanlarında işbirliğini derinleştirme sözü verdi.

Pakistan'ın İslamabad kentinde Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang (solda), Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua/)

Çin ve Pakistan, ikili sağlam dostluğu pekiştirme, geliştirme ve tarım, bağlantı ve bilgi teknolojisi alanlarında işbirliğini derinleştirme sözü verdi.

İSLAMABAD, 6 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan ve Çin, ikili ilişkileri güçlendirme, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) inşaasını birlikte hızlandırma ve tarım, bağlantı ve bilgi teknolojisi gibi alanlarda işbirliğini derinleştirme sözü verdi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Cuma günü konuk Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ile yaptığı görüşmede, Pakistan ile Çin arasındaki dostane ilişkilerin köklerinin iki halk arasındaki derin geleneksel dostluktan kaynaklandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, uluslararası durum ne kadar derinden değişirse, Pakistan ile Çin arasında o kadar yakın ve sağlam dostluk kurulması gerektiğini ve iki ülke arasındaki sıklıkla gerçekleşen alışveriş geleneğinin devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Alvi, Pakistan tarafının, Pakistan'ın Kovid-19 salgınıyla mücadele, afet sonrası yeniden yapılanma uygulaması ve ülke dışındaki Pakistanlıları çatışmanın ortasındaki Sudan'dan tahliye etme çabalarına büyük desteği için Çin'i içtenlikle takdir ettiğini söyledi.

Pakistan Cumhurbaşkanı, ülkesinin Çin ile CPEC'in inşasını ilerletmek ve tarım, bağlantı ve bilgi teknolojisi alanlarında işbirliğini derinleştirmek için ortak çaba göstermeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, Pakistan'ın tek Çin politikasını sıkı bir şekilde izlediğini ve Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü gibi temel çıkarlarıyla ilgili konularda Çin'i desteklediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Qin ise, Çin ve Pakistan'ın iyi günde ve kötü günde stratejik iş birliği ortakları olduğunu söyledi ve ikili sağlam dostluğu güçlendirmenin ve geliştirmenin iki ülkenin dayanışma içindeki hükümetlerinin önceliği olduğunu kaydetti.

Çin'in her zaman Pakistan'ın yanında olduğunu vurgulayan Qin, Çin tarafının Pakistan'ın birliğini, istikrarını, kalkınmasını ve refahını desteklediğini ve Pakistan'ın ulusal bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruması konusunda desteklediğini söyledi.

Qin, Çin'in, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni uygulamak, çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmek, dış risklere ve zorluklara ortaklaşa direnmek ve ortak bir gelecekle Çin-Pakistan topluluğunu istikrarlı bir şekilde desteklemek için Pakistan ile el ele vermeye istekli olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yüksek kaliteli gelişimini desteklemek, CPEC inşaatını hızlandırmak, sanayi, tarım, bilgi teknolojisi ve afet önleme ve hafifletme gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek ve Pakistan'ın ekonomisini ve insanların geçim kaynaklarını iyileştirmesine yardım etmek için Pakistan ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin tarafının Afganistan'daki barış ve yeniden inşa sürecini desteklemek ve bölgesel istikrar ve kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla Afganistan konusunda Pakistan tarafı ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.