Çin ve Pakistan Arasındaki Stratejik Ortaklık Vurgusu

İSLAMABAD, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Pakistan'a iki ülke arasındaki "dört her daim" ilkesi çerçevesinde her türlü koşulda geçerli stratejik ortaklıklarını ilerletme çağrısı yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, eş başkanlık ettikleri Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog toplantısının 6. turunun ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Wang, perşembe günkü ortak basın toplantısında Çin ve Pakistan'ın " dört her daim" ilkesine bağlılıklarını sürdüreceklerini vurgulayarak ilk ilkenin, her daim yüksek düzeyde karşılıklı güveni ve karşılıklı desteği sürdürmek olduğunu söyledi.

Wang, iki tarafın, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı stratejik bir kılavuz olarak kabul etme, karşılıklı stratejik güveni sürekli olarak sağlamlaştırıp derinleştirme ve temel çıkarların korunmasında birbirlerini kararlılıkla destekleme konularında mutabık kaldıklarını belirtti.

Wang, her daim kalkınmaya ve kazan-kazan işbirliğine odaklanacak olan iki tarafın, an itibarıyla ikili işbirliğinin önceliğinin, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun yüksek kalitede ortaklaşa inşa edilmesi ve projenin güncellenerek "2.0 versiyonunun" geliştirilmesi olduğu konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Wang, iki tarafın sanayi, tarım ve madencilik olmak üzere kilit öneme sahip üç alanda işbirliğini derinleştirmek, Pakistan halkının refahını etkin şekilde artırmak, Pakistan'ın bağımsız kalkınma kapasitesini geliştirmek ve Pakistan ekonomisinin dayanıklılığını artırmak üzere somut çabalar göstereceğini ifade etti.

Pakistan'da son günlerde yaşanan şiddetli yağışların yol açtığı afetlere değinen Wang, Pakistan halkının duygularını paylaştıklarını ve ülkeye acil insani yardım sağlayacaklarını söyledi.

Çin ve Pakistan'ın her daim güvenliği koruyarak halkın yaşam koşullarını iyileştireceğini kaydeden Wang, Pakistan'ın terörle mücadelede gösterdiği aralıksız çabalar ve büyük fedakarlıkları takdir ettiklerini ve Pakistan'ın terörle mücadele çabalarının nihayetinde başarıya ulaşacağına inandıklarını belirtti.

Wang, Pakistan'ın ülkedeki Çinli personel, proje ve kurumların güvenliğini sağlamak için somut önlemler alacağını, aynı zamanda da terörle mücadele ve güvenlik işbirliğini daha da derinleştirmek ve bölgesel terörle mücadele konularında koordinasyonu güçlendirmek için Çin ile çalışacağını belirtti.

Wang, Çin-Pakistan dostluğunun kamu ve sosyal temelini sağlamlaştırmak üzere iki tarafın eğitim, gençlik ve kültür alanlarındaki etkileşimler ve işbirliğini de aktif olarak teşvik edeceğini söyledi.

Çin ve Pakistan'ın her daim koordinasyonu güçlendirerek zorlukları birlikte aşacağını ifade eden Wang, Güney Asya'daki konjonktürün küresel değişikliklerle yakından bağlantılı olduğu bir dönemde iki tarafın, bölgesel işbirliğini güçlendirme ve barış, işbirliği, açıklık ve kapsayıcılık şeklindeki Asya'ya özgü değerleri teşvik etme, Asya'da barışçıl, güvenli, müreffeh, güzel, dostane ve uyumlu bir bölge inşa etme konularında mutabık kaldıklarını vurguladı.

Wang, iki tarafın, İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin sonuçlarını kararlılıkla koruyacağını, gerçek çok taraflılığı uygulayacağını ve tek taraflı zorbalığın her türüne karşı çıkacağını kaydetti.

Wang, Çin ve Pakistan'ın Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ni önemli platformlar ve itici güçler olarak kabul edeceğini, Küresel Güney arasındaki dayanışma ve işbirliğini güçlü şekilde artıracağını, eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünyayı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek için birlikte çalışacağını ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için aralıksız çaba göstereceğini ifade etti.