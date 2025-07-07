Çin ve Pakistan Arasındaki Savunma İşbirliği Üçüncü Tarafları Hedef Almıyor

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, geleneksel dostluğa sahip yakın iki komşu ülke olan Çin ve Pakistan arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin, iki ülke arasındaki olağan işbirliğinin bir parçası olduğunu ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını söyledi.

Mao, pazartesi günkü basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Hindistan ve Pakistan'ın komşu ülkeler olduğunu ve komşu ülkeler olmaya devam edeceğini, bu ülkelerin aynı zamanda Çin'in de önemli komşuları olduğunu ifade etti.

Hindistan ile Pakistan arasında son dönemde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Mao, barış görüşmelerini aktif şekilde desteklediklerini ve bölgesel barış ve istikrarın korunması için çalıştıklarını vurguladı.

Mao, "Hindistan ve Pakistan'ın anlaşmazlıkları uygun şekilde çözüme kavuşturmalarını ve diyalog ve istişare yaparak temel çözüm aramalarını memnuniyetle karşılayıp destekliyoruz. Bu doğrultuda yapıcı rol oynamaya devam etmeye hazırız" dedi.

Çin-Hindistan ilişkilerinin "çok önemli iyileşme ve gelişme aşamasında" olduğunu kaydeden Mao, "İkili ilişkileri sağlam ve istikrarlı yolda ilerletmek üzere Hindistan ile çalışmaya hazırız" diye konuştu.