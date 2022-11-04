Çin ve Pakistan Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Fotoğraflara Yansıdı

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Pakistan iyi dost, iyi ortak ve iyi kardeş olarak, son yıllarda küresel değişimlere ve istikrarsızlığa rağmen birbirlerini destekledi ve işbirliklerinde ilerleme kaydetti.

Pakistan'ın doğusunda yer alan Pencap eyaletindeki Lahor kenti eteklerinde Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamındaki 660kV Matiari-Lahore yüksek voltajlı doğru akım (HVDC) iletim hattı projesi kapsamındaki Lahore Dönüştürücü İstasyonu'ndan bir görünüm, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Pakistan iyi dost, iyi ortak ve iyi kardeş olarak, son yıllarda küresel değişimlere ve istikrarsızlığa rağmen birbirlerini destekledi ve işbirliklerinde ilerleme kaydetti.

İşte Çin-Pakistan dostluğu ve işbirliğinden fotoğraflara yansıyanlar:

Pakistan'ın Lahor kentinde Orange Line metro treni terminal istasyonuna yanaşıyor, 29 Aralık 2021. 25 Ekim 2020'de resmen trafiğe açılan çevre dostu Orange Line metro treni, Çin-Pakistan Ekonomisi Koridor (CPEC) kapsamında başlatılan ilk projelerden biri, Çin tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde amiral gemisi projesi olma niteliği taşıyor. (Fotoğraf: Jamil Ahmed/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Pakistan'ın güneybatısında yer alan Belucistan eyaletinin Gwadar kentindeki Gwadar limanının Çin destekli Eastbay Otoyolu'nun bir bölümü görülüyor, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Chao/Xinhua)

Pakistan'ın Sahiwal kentindeki Sahiwal kömür yakıtlı elektrik santralinden bir görünüm, 26 Ocak 2021. (Fotoğraf: Li Hao/Xinhua)

Çin doğusundaki Shanghai'da yer alan Nanjing Caddesi yaya yolundaki "CIIE Fuarı"nı ziyaret eden insanlar Pakistan'dan gelen ürünler hakkında bilgi alıyor, 8 Kasım 2021. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Pakistan'ın güneyinde yer alan Sindh eyaletinin Badin Bölgesi'ne bağlı Matli kasabasında Çin'in sel yardımı için bağışladığı çadırlarla inşa edilen geçici bir barınakta selden etkilenen çocuklar görülüyor, 29 Eylül 2022. (Fotoğraf: Tang Binhui/Xinhua)

Longping Güney Asya Tohum Araştırma ve Geliştirme Ltd.'nin baş bilimcisi Long Chunjiu (solda) ve araştırma müdürü Wasim Waheed, Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Lahore kentindeki bir pirinç tarlasında çalışıyor, 10 Temmuz 2019. (Fotoğraf: Jiang Chao/Xinhua)

Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Noor Khan Hava Üssü'nde Çin tarafından bağışlanan bir parti Kovid-19 aşısının teslim töreni düzenleniyor, 1 Şubat 2021. (Fotoğraf: Liu Tian/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yer alan Nanning'de düzenlenen 19. Çin-ASEAN Fuarı'nda ziyaretçiler Pakistan'dan gelen ürünlere bakıyor, 19 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)