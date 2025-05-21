Çin ve Pakistan arasında Diplomatik Görüşmeler Yapıldı

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Beijing'de Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi, 20 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)