Çin ve Pakistan arasında Diplomatik Görüşmeler Yapıldı
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Beijing'de bir araya gelerek ikili ilişkileri değerlendirip, işbirliği fırsatlarını görüştü.
BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Beijing'de Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi, 20 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel