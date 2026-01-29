Haberler

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu, Özbekistan'ın Çin Büyükelçisi ile Görüştü

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu, Özbekistan'ın Çin Büyükelçisi ile Görüştü
Güncelleme:
Çin'in Beijing kentinde, Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua ve Özbekistan Büyükelçisi Farhod Arziev, iki ülke arasındaki dostane işbirliğini güçlendirmek ve medya etkileşimini derinleştirmek amacıyla bir araya geldi.

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in başkenti Beijing'de Özbekistan'ın Çin Büyükelçisi Farhod Arziev ile bir araya geldi.

Fu, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede Çin-Özbekistan ilişkilerinin, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmeye devam ettiğini söyledi. Fu, Çin ile Özbekistan arasındaki dostane işbirliğine ilişkin gerçek, hareketli ve canlı haberler yapmak üzere Özbekistan'daki medya ve düşünce kuruluşlarıyla etkileşimi derinleştirip işbirliğini genişletmeye istekli olduklarını belirtti.

Fu, Xinhua Haber Ajansı olarak Özbekistan tarafıyla çok taraflı mekanizmalar kapsamında etkileşim ve işbirliğini daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Arziev ise Özbekistan ile Çin medyası ve düşünce kuruluşları arasındaki etkileşimi kolaylaştırmada oynadığı önemli rol için Xinhua'ya teşekkürlerini iletti. Arziev, iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğun güçlendirilmesine ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine daha büyük katkılarda bulunmak üzere iki taraf arasında işbirliğinin derinleştirilmesini teşvik etmeye istekli olduklarını belirtti.

