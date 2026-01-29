Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu, Özbekistan'ın Çin Büyükelçisi ile Görüştü

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in başkenti Beijing'de Özbekistan'ın Çin Büyükelçisi Farhod Arziev ile bir araya geldi.

Fu, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede Çin-Özbekistan ilişkilerinin, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmeye devam ettiğini söyledi. Fu, Çin ile Özbekistan arasındaki dostane işbirliğine ilişkin gerçek, hareketli ve canlı haberler yapmak üzere Özbekistan'daki medya ve düşünce kuruluşlarıyla etkileşimi derinleştirip işbirliğini genişletmeye istekli olduklarını belirtti.

Fu, Xinhua Haber Ajansı olarak Özbekistan tarafıyla çok taraflı mekanizmalar kapsamında etkileşim ve işbirliğini daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Arziev ise Özbekistan ile Çin medyası ve düşünce kuruluşları arasındaki etkileşimi kolaylaştırmada oynadığı önemli rol için Xinhua'ya teşekkürlerini iletti. Arziev, iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğun güçlendirilmesine ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine daha büyük katkılarda bulunmak üzere iki taraf arasında işbirliğinin derinleştirilmesini teşvik etmeye istekli olduklarını belirtti.