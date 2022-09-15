Çin ve Özbekistan liderleri Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi öncesinde bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi öncesinde bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Şi ve Mirziyoyev taraflar arasındaki iş birliğinin durumu ve geliştirilmesine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Liderler, ülkeler arasındaki iş birliğinin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurgularken, bu amaçla, iki bölge ülkesinin ilk forumunun bu yıl sonuna kadar Özbekistan'da yapılması konusunda mutabakat kaldı.

Orta Asya bölgesinin kalkınması ve ulaşımı açısından stratejik öneme sahip "Çin-Kırgızistan-Özbekistan" demir yolunun yapımına başlanması konusunda tarihi anlaşmaya varılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Mirziyoyev ve Şi, ayrıca Afganistan'da barış sürecini ve ekonomik kalkınmasını desteklemeye yönelik çabaların sürdürülmesinin ve "Orta Asya-Çin" mekanizması da dahil uluslararası ve bölgesel örgütler çerçevesinde bununla ilgili iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında yeşil kalkınma ve dijital ekonomi alanlarında yatırım iş birliği, madencilik, inşaat, ulusal haber ajansları ve iki ülke bölgeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ile yolsuzlukla mücadele konularında 15 anlaşma imzalanırken, iki ülke liderleri ayrıca Özbekistan ile Çin arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin ortak bildiriye imza attı. İki ülke arasında ayrıca ticari-ekonomi ve yatırım alanlarındaki iş birliğine ilişkin toplam değeri 15 milyar dolar olan ikili anlaşmalar imzalandı.

Görüşme sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mirziyoyev, "Bugün stratejik iş birliğimizi daha da geliştirmeyi amaçlayan ortak bir bildiriye imza attık." dedi.

Şi de yeni dönemde kapsamlı iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda anlaştıklarını kaydederek, "Çin tarafı, Çin-Özbek dostluğunun yeni bir sayfasını yazmaya hazır." ifadesini kullandı.

Görüşmenin ardından Mirziyoyev, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı önemli katkılarından dolayı Şi'ye "Üst Düzey Dostluk Nişanı"nı takdim etti.