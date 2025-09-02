Çin ve Özbekistan Liderleri İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Mirziyoyev, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'de bulunuyor.

Xi, salı günü gerçekleşen görüşmede Özbekistan'ın egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumasına destek verdiklerini söyledi.

Xi, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu hızlandırmak, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinin inşasını ilerletmek, ortak bilimsel araştırma, yeşil enerji, tıp ve sağlık hizmetleri, acil durum yönetimi, yapay zeka ve yoksulluğun azaltılması gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek ve kültür, eğitim ve turizm etkileşimini ve yerel etkileşimleri genişletmek üzere Özbekistan ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Xi, iki tarafın da "üç kötücül güç" olan terör, aşırıcılık ve ayrılıkçılık ile ortaklaşa mücadele etmek ve güvenlik risk ve zorluklarını ele almak üzere Çin-Özbekistan kolluk ve güvenlik işbirliği mekanizmasını iyi bir şekilde kullanması gerektiğini ifade etti.

Xi, Çin ve Özbekistan'ın, merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi kararlılıkla el üstünde tutması, gerçek çok taraflılığı hayata geçirmesi, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni ortaklaşa uygulaması, İkinci Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferi savunması ve zorlukla elde edilen barış ve huzuru koruması gerektiğini vurguladı.

Mirziyoyev ise Çin'in, ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine verdiği değerli uzun vadeli desteği takdir ettiklerini belirterek, yeni dönemde her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesini ileriye taşımak üzere Çin'le işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Xi'nin önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni tam olarak desteklediklerini belirten Mirziyoyev, küresel yönetişimin ihtiyaçlarıyla uyumlu olan bu inisiyatifin, derin bir stratejik vizyonu somutlaştırdığını ifade etti.

Mirziyoyev, Çin ile birlikte bu inisiyatifi uygulamaya koymaya ve uluslararası düzeni daha adil ve eşitlikçi bir yöne doğru ilerletmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Görüşmenin ardından iki cumhurbaşkanı, kalkınma stratejilerinin uyumlaştırılması, karşılıklı kültür merkezlerinin kurulması ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda çok sayıda ikili işbirliği belgesinin imzalanmasına nezaret etti.

Taraflar ayrıca ekonomik ve teknolojik işbirliği, dijital ekonomi, piyasa düzenlemesi, havacılık ve gümrük gibi alanlarda işbirliği belgeleri de imzaladı.