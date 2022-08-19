Çin ve Özbekistan Daha Güçlü ve Sağlam Hükümetler Arası İşbirliği Sözü Verdi

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Özbekistan Perşembe günü çeşitli alanlarda ikili işbirliğini güçlendirme ve ikili ilişkileri artırma sözü verdi.

İki taraf Perşembe günü video bağlantısı aracılığıyla Çin-Özbekistan Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin altıncı toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı da olan komitenin Çinli başkanı Guo Shengkun ile işbirliği komitesinin Özbek başkanı olan Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov başkanlık etti.

Çin ve Özbekistan'ın iyi ortaklar, iyi dostlar ve iyi kardeşler haline geldiğini kaydeden Guo; ekonomi ve ticaret, enerji, ulaşım, bilim ve teknoloji, halklar arası ve kültürel alışverişler, güvenlik, tarım ve yoksulluğun azaltılması konularındaki işbirliğinin, işbirliği komitesinin 5. toplantısından bu yana somut sonuçlar ürettiğini dile getirdi.

Bu yılın, Çin ile Özbekistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Guo, her iki tarafın, komitenin rolünü tam olarak gerçekleştirmesi ve çeşitli alanlarda daha güçlü, derinlemesine ve sağlam ikili işbirliğini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Aripov ise Özbekistan'ın Çin'i güvenilir bir ortak olarak gördüğünü ve hükümetler arası işbirliği komitesini, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye ve ikili ilişkileri yeni bir düzeye çıkarmaya yönelik bir platform olarak kullanmaya devam edeceğini ifade etti.