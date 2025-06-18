Çin ve Orta Asya Ülkeleri Ticaret İşbirliğini Güçlendirdi

ASTANA, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına dayalı çok taraflı ticaret sistemini sağlamlaştırma kararlılıklarını vurguladı.

Çin ve beş Orta Asya ülkesi arasında düzenlenen Çin-Orta Asya Zirvesi'nde salı günü Astana Deklarasyonu imzalandı.

Uluslararası ticaret kurallarının zamanın ruhuna uygun gelişimini destekleme ve ticaret ve yatırımın serbestleştirilip kolaylaştırılmasını teşvik etme konusunda mutabık kalan altı ülke, küresel tedarik zincirlerinin açık, kapsayıcı, sürdürülebilir, istikrarlı, çeşitlendirilmiş ve güvenilir olması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkeler, engelsiz ticaret, endüstriyel yatırım, bağlantı imkanları, yeşil madenler, tarımsal modernizasyon ve personel değişimlerinin kolaylaştırılmasını da altı öncelikli işbirliği alanı olarak belirledi.