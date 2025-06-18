Çin ve Orta Asya Ülkeleri Çok Taraflılığa Destek Verdi

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Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan, 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'nde Astana Deklarasyonu'nu imzalayarak çok taraflılığı ve uluslararası hukuku destekleyeceklerine yönelik taahhütte bulundu.

ASTANA, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan, 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'nde imzaladıkları Astana Deklarasyonu'nda çok taraflılığı, evrensel olarak kabul gören uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları kararlılıkla destekleme konusunda mutabık kaldı.

Salı günü imzalanan deklarasyonda taraflar, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine ve birbirlerinin bağımsızlık, eşitlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye olan bağlılıklarını yineledi.

Taraflar, eşit ve düzenli çok kutuplu dünya ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi ilerleterek daha eşit ve adil bir uluslararası düzeni teşvik etme konusunda da uzlaştı.

Çin ve Orta Asya ülkeleri, BM'nin uluslararası barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın korunmasındaki vazgeçilmez rolünü koruma, barış, kalkınma, eşitlik, adalet, demokrasi ve özgürlük gibi insanlığın ortak değerlerini savunma ve insan hakları ve bununla ilgili diğer konuların siyasallaştırılmasına karşı çıkma sözü verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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